Nazım Sangare: "A Milli Takım için mücadele ediyorum"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,() -

ANTALYASPOR'un, Türk anne ile Gineli babanın çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen oyuncusu Nazım Sangare, Gine Milli Takımından teklif aldı. Gine'nin kendisini çok istediğini belirten Sangare, "Sürekli arıyorlar ama ben Türk Milli Takımı için mücadele ediyorum. Kendimi Türkiye'ye daha yakın hissediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da defansın sağında görev yapan Nazım Sangare, bu sezon performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kadroda değiştirmediği isimler arasında yerini aldı. 24 yaşındaki defans oyuncusu, sahadaki performansının yanı sıra görünümüyle de taraftarın gönlünü kazandı. Kıvırcık uzun saçları ve sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Nazım Sangare, ilgi odağı oluyor. Eskişehirli anne ile Gineli babanın üniversite eğitimini yaptığı Almanya'da tanışarak, hayatlarını birleştirmesinin ardından Köln'de dünyaya gelen Nazım Sangare, Türk mahallesinde büyüdü.

Almanya'da yaşamasına rağmen arkadaşlarıyla, evde Türkçe konuşan ve Türk gelenekleriyle büyüyen Nazım Sangare, mahallede top oynadığı dönemde arkadaşının yönlendirmesiyle futbol takımında yer aldı. Almanya'da liseye kadar okuyan ve sonrasında 2-5 yaş arası çocukların yer aldığı kreşte bakıcılık yapan Nazım Sangare, 16 yaşından itibaren sadece futbola odaklandı, futbolcu olmayı hayal etti.

"LİGDE KALMAK İÇİN BÜYÜK MÜCADELEYE ORTAK OLDUM"

Antalyaspor'a transfer olmadan önce Süper Lig'i takip ettiğini anlatan Nazım Sangare, "Antalyaspor'dan teklif geldikten sonra kente gelip tesisleri gezdim. Antalya Stadyumu'nu gördüm. Kulübü ve imkanlarını görünce kabul ettim. Gerçekten çok iyi imkanlara sahip bir takıma geldim. Süper Lig'in çok kaliteli bir lig olduğunu biliyordum. Geçen sezon gerçekten de zorlu geçti. Bu zorluk sayesinde daha çok tecrübe sahibi oldum diyebilirim. Zorlu maçlara çıktım. Ligde kalmak için çok büyük bir mücadeleye ortak oldum. Bu da tecrübeme tecrübe kattı. Her maçta daha iyi olmak için çalışıyorum. Bu sezon da ligi Antalyaspor'un hak ettiği yerde bitirmesi için elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım" dedi.

"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM"

Türkiye A Milli Futbol Takımında forma giyme isteğinden dolayı geçen sezon Gine Milli Takımının davetini reddeden Nazım Sangare, kariyeri hakkında şunları söyledi: "Hedefim Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynamak. Evet, Gine Milli Takımından da teklif geldi. Onlar da beni çok istiyorlar, sürekli arıyorlar ama ben Türk Milli Takımı için mücadele ediyorum. En iyisini göstermek istiyorum. Neden özellikle Türkiye derseniz, kendimi Türkiye'ye daha yakın hissediyorum."

"HERKESE SÖYLÜYORUM, 'BEN TÜRKÜM' "

Yabancı futbolcu sanılması hakkında başından geçen ilginç anıları da anlatan Nazım Sangare, şöyle konuştu: "Herkes benimle İngilizce konuşuyor ve ben de herkese söylüyorum, 'Ben Türküm' diye. Sonrasında herkes şaşırıyor. Türkçe anlamadığımı düşünüp yanımda pot kıranlar da oluyor. Sıklıkla bu durumla karşılaşıyorum. Mesela arkadaşımla bir kafede oturuyorduk. Aramızda Almanca konuştuk. Yan masada oturan kişiler de aralarına bizimle ilgili Türkçe konuştu. Tabii ben ve arkadaşım onların konuşmalarını duyduk. Sonra benimle ilgili dediklerine karşılık teşekkür ettim. O an yüzlerinin aldığı şaşkınlık ifadesi gerçekten çok ama çok komikti. Mükemmel Türkçe konuşmuyorum ama Türkçeyi de Almancayı da biliyorum. İngilizceyi iyi derecede Fransızcayı da biraz konuşuyorum."

(FOTOĞRAFLI)