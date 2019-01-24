Nazilli oyuncularından örnek davranış

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () -

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un kaptanı Zafer Özden ve takım arkadaşı Sergen Piçinciol, geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını kaybeden taraftar Savaş Özben'e imzalı forma hediye ettiler.

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Savaş Özben'i oturduğu İsabeyli Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden iki futbolcu, talihsiz işçiye geçmiş olsun dileklerini iletip, moral verdi. Nazilli Belediyesporlu futbolcuların imzalarının bulunduğu formasına kavuşan koyu Nazilli taraftarı Savaş Özben, duygu dolu anlar yaşadı. Kaptan Zafer ve Sergen'e teşekkür eden Savaş Özben, "Bu hediye beni çok sevindirdi ve duygulandırdı. Tek istediğim Nazilli Belediyespor'un şampiyon olması" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)