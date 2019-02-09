Nazilli'nin konuğu Tire

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 13 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen 4. sıradaki Nazilli Belediyespor yarın Ege derbisinde bir basamak üzerinde yer alan Tire 1922'yi konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi ekibin 33, konuk takım ise 35 puanı bulunuyor. 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kızılcabölükspor, 13.00'te deplasmanda kümede kalma savaşı veren Adıyaman 1954'le karşı karşıya gelecek. Son sıradaki Bergama Belendiyespor, 13.30'da evinde ateş hattından çıkmaya çalışan Pazarspor'la karşılaşacak. 3. Grup'ta 13.00'te başlayacak iki maçta Muğlaspor Cizrespor'a Turgutluspor ise Bayburt İl Özel İdare'ye konuk olacak.

