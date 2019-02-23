Nazilli'nin konuğu Karaköprü

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 15 maçtır bileği bükülmeyen, geçen hafta lider Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda yenerek sükse yapan Nazilli Belediyespor, yarın evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Son 5 haftayı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Nazilli, 39 puanla Play-Off hattında yer alıyor. Grupta 4 maçtır galip gelememesine rağmen Play-Off hattından kopmayan Tire 1922, aynı saatte Kozan Belediyespor deplasmanına çıkacak.

Ligde 2. Grup'ta Play-Off barajındaki Kızılcabölükspor, saat 13.00'te Elaziz Belediyespor'la, her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan son sıradaki Bergama Belediyespor ise saat 13.30'da Çatalcaspor'la dış sahada oynayacak. 3. Grup'ta Muğlaspor, yine saat 13.30'da Atatürk Stadı'nda Fatsa Belediyespor'la 3 puan mücadelesine çıkacak. Turgutluspor, Karacabey Belediyespor'a konuk olacak.