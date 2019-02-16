Nazilli liderle oynuyor

NAZİLLİ, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta evinde Tire 1922'yi 2-1 yenerek 3. sırayı rakibinden devralan Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda lider Nevşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Nevşehir Gazi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Ligde 14 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Nazilli ekibi, 11 haftadır kaybetmeyen rakibine iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor. 2. Grup'ta Play-Off yarışı veren Kızılcabölükspor evinde Sultanlı Belediyespor'la karşılaşacak. 3. Grup'ta 5 haftadır galibiyet yüzü göremeyen 9. sıradaki Turgutluspor ise 4. sırada yer alan Yeni Çorumspor'u konuk edecek. Bu maçlar da 13.30'da başlayacak.