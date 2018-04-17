Nazilli'de Yavuz'un vicdanı rahat

NAZİLLİ, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hacettepe'ye deplasmanda 3-2 yenilerek bitime 3 hafta kala Fethiyespor'un 9 puan gerisine düşen ve kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz vicdanının rahat olduğunu söyledi.

11 yıllık kariyerinde daha önce sadece üst üste 2 maç kaybettiğini belirten Yavuz, "Ben Nazilli Belediyespor için her şeyimi verdim. Vicdanım rahat. Rakipten daha fazla pozisyonlara giren bir takım olduk ama oyunumuzu sonuca yansıtamadık" dedi.

Nazilli Belediyespor bu hafta puan kaybı yaşar ya da Fethiyespor, Bandırmaspor maçından puanla ayrılırsa resmen 3. Lig'e düşecek.