Nazilli Bld - Ergene Velimeşespor: 2-2

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ ()

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Doğu Yılmaz (x), Halil Altun (x), Volkan Kaan Topal (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Polat (xxx) (Dk. 75 Zafer xx), Görkem (xxx), Mazlum (xxx), Mert Er (xx), Buğra (xx), Said Can (xx), (Dk. 63 Mert Çapar xx), Sergen (xxx), Yasin (xx), Burak (xx), (Dk. 46 Recep Berk xx), Onur Karakabak (xxx)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Ogün (xx) - Alişan (xx), Baran (xxx), Ali Emre (xx), İbrahim Fatih (xx), (Dk. 69 Berat xx), Erçağ (xx), (Dk. 80 Onat Kutay), Selçuk (xx), Burhan (xx), Emre (xx), Ceyhun (xx), (Dk. 52 Muhammet xx), Rıdvan (xx)

GOLLER: Dk. 75 Recep Berk, Dk. 90+1 (P) Görkem (Nazilli Bld) - Dk. 61 İbrahim Fatih, Dk. 90+5 (P) Emre (Ergene)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Onur (Nazilli Bld) - Dk. 77 Selçuk, Dk. 90 Alişan (Ergene)

SARI KARTLAR: Buğra, Zafer, Mert Çapar (Nazilli Bld) - Selçuk, Emre, Alişan (Ergene)

TFF 3'üncü Lig 1'nci Grup'ta 9'uncu hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor evinde Ergene Velimeşespor'la 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen 90+5'inci dakikada penaltıdan yediği golle beraberliğe razı oldu. Müsabakada Nazilli'den Onur, Ergene'den Selçuk ve Alişan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 15 puana ulaşıp 4'üncü sıraya yükselirken, Ergene Velimeşespor 16 puana ulaştı.

26'ncı dakikada Nazilli Belediyespor'dan Buğra ceza alanı dışından kaleyi yokladı. Kaleci Ogün gole izin vermedi.

40'ıncı dakikada ev sahibi ekipten Polat ceza sahası çizgisinde topla buluştu, boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

44'üncü dakikada Nazilli atağında Said Can kornerden gelen topa kafa vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta gitti. İlk yarı golsüz sona erdi.

61'inci dakikada konuk ekipten Burhan orta sahadan gelerek Nazilli defansını geçip kaleciyi çalımlayarak topu kaleye gönderdi. Kaleye giden topa İbrahim Fatih dokunarak takımını 1-0 öne geçirdi.

75'inci dakikada Nazilli Belediyespor beraberliği yakaladı. Buğra topu ceza sahasına yolladı. İyi yükselen Recep Berk kafayla topu filelere yolladı: 1-1.

90+1'inci dakikada Nazilli Belediyespor'un kazandığı penaltıda Görkem kaleciyi ters köşeye yatırdı: 2-1.

90+5'inci dakikada bu kez konuk takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Emre maçın skorunu belirledi: 2-2.

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