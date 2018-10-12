Nazilli Belediyespor'un konuğu Silivri

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 1. Grup'ta namağlup ünvanını geçen hafta Karaköprü Belediyespor deplasmanında kaybeden Nazilli Belediyespor, yarın evinde Silivrispor karşısında telafi arayacak. İlçe Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Grupta namağlup lider Tire 1922, hafta sonunu bay takım olarak geçecek. Ligde 2. Grup'ta zirve takipçisi Kızılcabölükspor, saat 14.00'te Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanına çıkacak. Alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Bergama Belediyespor, aynı saatte lider Yeni Orduspor'la yine deplasmanda rakip olacak. 3. Grup'ta 4 haftadır kazanamayan Turgutluspor, yeni teknik patronu Ahmet Duman yönetimindeki ilk sınavda saat 14.30'da Ankara Adliyespor'la dış sahada oynayacak. Fatsa Belediyespor'a yenilip liderlikten 7. sıraya gerileyen Muğlaspor ise saat 15.00'te Atatürk Stadı'nda Gölcükspor'u konuk edecek.

