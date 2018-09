Nazilli Belediyespor - Tokatspor: 5-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Özer Önden (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Hüseyin Can (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xxx) - Mert Er (xx), Mazlum (xx), Sergen (xxx), Onur Karakabak (xxx), Aykut (x) (Dk. 41 Buğra xxx), Zafer (xx), İlyas (xx) (Dk. 66 Onur Topal x), Said (xxx), Berk (xx) (Dk. 77 Taylan xx), Mert Çapar (xxx)

TOKATSPOR: Cüneyt (x) - Anıl (xx), Hasan (x), Emrah (x), İsa (x), Azad (x), Bilal (x) (Dk. 46 Barış x), Recep (x) , Bekir (xx), Ramazan (x) (Dk. 46 Onur x), Berat (x) (Dk. 68 Enes x)

GOLLER: Dk. 10 Said, Dk. 45 Mert Çapar, Dk. 60 Buğra, Dk. 63 Sergen, Dk. 82 Taylan (Nazilli Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 67 İsa (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Buğra, Taylan (Nazilli Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Tire 1922 Spor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Tokatspor'a gol yağdırdı: 5-0.

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Said'le perdeyi açan siyah beyazlılar, 45'te Mert Çapar'ın golüyle devreyi 2-0 önde tamamladı. Buğra 60'ıncı dakikada sahne alarak skoru 3-0'a getirirken, 63'te Sergen takımının 4'üncü golüne imza attı. Konuk Tokatspor'da 67'de İsa kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakada son sözü 82'de Taylan söyledi. Tokatspor engelini rahat geçen Nazilli Belediyespor adını 4'üncü tura yazdıran taraf oldu.

