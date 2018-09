Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

STAT: İlçe

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Mustafa Zıvalı (xx), Akın Karabacak (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Mazlum (xx), Görkem (xxx) (Dk. 81 Berk xx), Burak (xx), Said Can (xx) (Dk. 75 İlyas xx), Zafer (xxx), Sergen (xxx), Polat (xx), Onur Karabacak (xxx), Yasin (xxx) (Dk. 85 Mert Çapar), Buğra (xx)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Bilgin (x) - Muhammet Serdar (xx), Can (x), Metehan Andaç (x), Tita (xx) (Dk. 84 Ertan), Tunç Murat (x), Bilal (x), Uğur (x) (Dk. 46 Ahmet Can x), Doğancan (x) (Dk. 58 Raif x), Ömer (xx), Naci (x)

GOLLER: Dk. 59 Görkem, Dk. 62 Yasin (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Mazlum, İlyas (Nazilli Bld), Ömer, Can, Metehan Andaç, Raif, Bilal, Tita, Ahmet Can (Nevşehir Bld)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 77 Metehan Andaç (Nevşehir Bld), Dk. 90 Mazlum (Nazilli Bld)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Nazilli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor'u yenerek iç sahada 2'de 2 yaptı: 2-0. İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 59'uncu dakikada Görkem ve 62'nci dakikada Yasin attı. Maçta konuk ekipten Metehan Andaç 77'nci dakikada, ev sahibinden Mazlum ise 90'ıncı dakikada kırmızı kart gördü. Bu skorla ilk 4 haftayı namağlup geçen Nazilli, puanını 8'e çıkardı.

17'nci dakikada Nazilli atağında Yasin'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında kaleci Onur'un kaçırdığı topu tamamlayan Sergen'in şutunu Can kale çizgisinden çıkardı.

43'üncü dakikada konuk ekipten Tita'nın ceza alanı içinden şutu kale direğini sıyırarak dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz kapandı.

59'uncu dakikada ev sahibi öne geçti. Görkem, ceza alanı içinde aldığı topla defans oyuncularını geçerek çok sert vurdu: 1-0.

62'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Nazilli Belediyespor'dan Yasin, Mazlum'un pasında topu ağlara yolladı: 2-0.

68'inci dakikada Nazilli Belediyespor'un kazandığı penaltıyı Mazlum kullandı. Top sol kale direğine çarparak dışarı çıktı.

77'nci dakikada konuk ekipten Metehan Andaç, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

90'ıncı dakikada ev sahibinden Mazlum, ikinci sarı karattan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maç ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.