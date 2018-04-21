Nazilli Belediyespor mucize peşinde

NAZİLLİ, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe'ye 3-2 mağlup olarak kümede kalma umutlarını tüketen Nazilli Belediyespor yarın Pendikspor'la evinde karşılaşacak.

Nazilli İlçe Stadı'nda Özer Özden'in yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Nazilli Belediyespor maçtan 3 puanla ayrılamaz veya rakibi Fethiyespor yenilmezse siyah-beyazlılar 3. Lig'in yolunu tutacak. Teknik direktör Ahmet Yavuz, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İşimiz zor. Kazanıp Fethiye'den gelecek haberi bekleyeceğiz" dedi.

Nazilli Belediyespor, son 3 haftaya girilirken 15'inci Fethiyespor'un 9 puan gerisinde 16'ncı basamakta bulunuyor.

