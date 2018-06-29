Nazilli Belediyespor'da Polat'tan imza

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () TFF 3. Lig'e düşen Nazilli Belediyespor, dış transferde Bayrampaşa'dan stoper Polat Güren'le sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi siyah-beyazlı ekibin ilk dış transferi olan 27 yaşındaki futbolcu, Nazilli...

Nazilli Belediyespor'da Polat'tan imza

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

TFF 3. Lig'e düşen Nazilli Belediyespor, dış transferde Bayrampaşa'dan stoper Polat Güren'le sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi siyah-beyazlı ekibin ilk dış transferi olan 27 yaşındaki futbolcu, Nazilli Belediye Başkanı, Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'ın makamında 1 yıllık imza attı. Bayrampaşa'da geçen sezon Play-Off'tan 2. Lig'e çıkma sevinci yaşayan Polat, aynı başarıyı Nazilli'de tekrarlamak istediğini söyledi. Futbola İnegölspor'da başlayan tecrübeli stoper, Güngören Belediyespor, Ümraniyespor, Sandıklıspor ve Gölcükspor formalarını da giydi.

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