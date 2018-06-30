Nazilli Belediyespor'da istifa

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Nazilli Belediyespor'da yönetim kurulu üyesi Hakan Alıcık istifa etti.

Alıcık'ın istifası siyah-beyazlı camiada üzüntü ile karşılandı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın kardeşi olan Hakan Alıcık, "Özel nedenler" nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı. Üç yıldan bu yana Nazilli Belediyespor yönetiminde Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapan Hakan Alıcık, "Özel nedenlerimden dolayı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararımın futbol ve Nazilli Belediyespor camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.

