Nazilli Belediyespor 3 puan istiyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarının ilk haftasını bay geçiren Nazilli Belediyespor, 19'uncu haftada evinde oynayacağı Artvin Hopaspor karşılaşmasına odaklandı.

İkinci devreye mutlak galibiyetle başlamak istediklerini belirten teknik direktör Ahmet Yavuz, "Fiziksel anlamda iyi durumdayız. Çok sıkı bir kamp dönemi geçirdik. Bizim için ilk 5 hafta çok önemli. Hopaspor müsabakasına günde çift idman yaparak hazırlanıyoruz. Hedefimiz zirvede yer almak. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.

