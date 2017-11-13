Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu ? Son dakika açıklama

Karaciğer sirozu teşhisiyle hastaneye kaldırılan eski milli haltercinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak beyin ameliyatına alınmıştı.Ameliyatın ardından Naim Süleymanoğlu tekrardan yoğun bakıma alındı.Sağlık Bakanı Ahmet Demircan , Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Bakan Ahmet Demircan yaptığı açıklamada , "Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulguları iyi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da durumu kritik olan Naim Süleymanoğlu'nun ailesiyle sürekli irtibat halinde olduğu öğrenildi.

