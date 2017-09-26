Naim Süleymanoğlu'nun doktorundan ilk açıklama geldi !

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu nedeniyle tedavi altına alındı. Yoğun bakımda olan Süleymanoğlu'ndan bugün iyi haber geldi...

Süleymanoğlu'nun yattığı hastanenin başhekimi Mehmet Emin Güneş, "Sayın milli haltercimiz bundan yaklaşık 15-20 gün önce de tekrar hastanemize yatmıştı. Takip ve tedavileri yapılmıştı. 2 gün önce bize kronik karaciğer yetmezliği nedeniyle müracaat etti. Ancak bilinci kapalıydı. Karaciğere bağlı enzimleri yüksek seyrediyordu. Biz hastamızı yoğun bakıma aldık. Dün itibariyle yoğun bakımda kendisi. Şu an itibariyle şunu söyleyebiliriz; güzel bir gelişme olarak, bu sabah kısmen konuşuyor, sohbet ediyor, sorularımıza cevap veriyor. Herhangi bir solunumsal ya da kardiyal destek almıyor. Kronik karaciğer yetmezliğine bağlı enzim yüksekliği devam ediyor. Hastanın yoğum bakımda, iyi de olsa tedavisine devam ediliyor. Dün şuuru kapalıydı, şu anda daha iyi. Spor Bakanımız geldi, o ana kadar şuuru kapalı olan Süleymanoğlu, bize 'Hoş geldiniz' dedi. Çok sevindik. Sonuçta bir karaciğer yetmezliğidir ancak bir transplantasyonla (organ nakli) tedavi edilebilir" dedi.

BAKAN BAK: DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün akşam saatlerinde Naim Süleymanoğlu'nun son durumu ile ilgili bilgi almak için yatmakta olduğu hastaneye gitti.

Bakan Aşkın Bak, "Naim Süleymanoğlu, halterde kırdığı rekorlarla, Türk milletinin gönlünde kurduğu tahtla çok önemli bir sporcu. Durumu ciddi. Süleymanoğlu'nun durumunu yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı da bilgilendirdim konuyla ilgili. Duaya ihtiyacı var. Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşması için Sağlık Bakanlığımız da gerekli girişimde bulundu. Acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.