MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası Antalya'da başladı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), () -

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Mustafa Vehbi Koç (MVK) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası başladı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenen MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası'na Almanya, ABD, Rusya ve İngiltere'den de oyuncuların içinde bulunduğu 22 ülkeden 33'ü kadın 107 oyuncu katıldı. Türkiye adına turnuvada Leon Açıkalın, Berk Çelik, Yılmaz Batan, Mutlu Güner, İbrahim Tarık Aslan, Ayşe Demir, Taner Yamaç, Recep Turan, Tuğçe Erden, Gülten Gül Gözüyanık ve Petek Peker mücadele ediyor.

TGF'nin 2001 yılından bu yana düzenlediği, son iki yıl olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı Mustafa Vehbi Koç anısına yapılan turnuvanın erkekler şampiyonu, gelecek yıl Turkish Airlines Challenge'da özel davetle mücadele etme hakkı elde edecek. Türkiye'de yapılan en önemli amatör golf turnuvası niteliği taşıyan organizasyon 4 gün sürecek ve 30 Eylül'de tamamlanacak.

(FOTOĞRAFLI)