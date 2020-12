Mutlaka İzlenilmesi Gereken 5 Spor Belgeseli!

Milyar dolarlık transferler, trilyonluk rekabetler.. Bokstan, tenise, futboldan basketbola, F1'den offshore'a, hatta amigo takımların rekabetine kadar manşetleri süsleyen olaylar, zaferler, kavgalar... Spor dünyasının efsanesi olmak için kimler neleri feda etmiş? Spor dünyasında efsane olmak için neler göze alınmış? Dipten zirveye, zirveden dipe isimlerin hikayelerinin arkasında neler yatıyor?

İşte bunları merak edenler için izlemesi oldukça zevkli en iyi 5 belgeseli sizler için listeledik.. Lafı uzatmadan mutlaka izlenilmesi gereken 5 belgesel ile sizler baş başa bırakıyoruz.. Kimisi şu an Amazon Prime'da kimisi Netflix'te.. Kaçırmadan listeye ekleyin!

1. All or Nothing: Tottenham Hotspur

Amazon Prime'ın orjinal içeriklerinden olan All Or Nothing serisinden Tottenham Hotspur, Londra futbol kulübü Tottenham Hotspur'un 2019–20 sezonuna odaklanan, anlatımını Tom Hardy'nin yaptığı bir mini spor belgeseli dizisidir. Jose Mourinho'nun başarılarının arkasında nasıl bir iletişim ve strateji yattığını, oyuncuların olaylara karşı yemekhane ve soyunma odalarında ki sohbetlerini, Tottenham başkanı Daniel Levy'nin aldığı kararları gözler önüne eğlenceli bir şekilde seren bu belgesel oldukça keyifli ve izlenilmesi gerekenlerin başlarında geliyor..

2. The Last Dance

Netlix'in ses getiren işlerinden The Last Dance mini belgesel dizisi, efsane basketbolcu Michael Jordan’ın hikayesine odaklanıyor.

3. 30 for 30

30. yılını kutlayan ESPN kanalının yapımcılığını ve yayıncılığını üstlendiği bu belgesel serisi, 30 ayrı yönetmenin 30 ayrı spor belgeselidir. Allen İverson'dan, Mike Tyson'a kadar son tarihe damga vurmuş olayları inceleyen belgesel serisi büyük ses getirmişti..



4. Cheer

Ülkemizde amigo kültürü olmasa da izlediğimiz yabancı ve dizilerden, filmlerden ve spor müsabakalarından aşina olduğumuz Amigo takımlarının yarışmalarını anlatan belgeselde, ülkenin en iyi amigo takımı olmak için uğraşan Navarro Yüksekokulunun amigo takımının yarışmaya hazırlanışı konu ediniliyor.

5. Senna

Ödüllü belgesel Senna, Asif Kapadia'nın yönettiği Brezilyalı motor yarışı şampiyonu Ayrton Senna'nın yaşamını ve ölümünü anlatıyor. 2010 yapımı İngiliz-Fransız belgesel filmi pek çok ödül almıştır..

Bonus: Free Solo

Free Solo belgeseli dağcı Alex Honnold'un ücretsiz solo tırmanışını anlatan 2018 yapımı ödüllü bir Amerikan belgesel filmidir.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 16:11