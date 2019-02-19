Mustafakemalpaşa'da altın madalya sevinci

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA,(Bursa),()

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Mustafakemalpaşalı Ali Emrah Arı, 19 yaş üstü kategorisinde Marmara Bölge 1'incisi olarak altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve TESYEV'in destek verdiği Yavuz Kocaömer 2'nci Bölge Masa Tenisi Şampiyonası, 12-14 Şubat tarihlerinde yapıldı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki İbn'i Sina Özel Sporcular Spor Kulübü ise mental 14-18 yaş ve mental 19 yaş üstü kategorilerinde 2 öğrenci ile müsabakalara katıldı. Müsabakalarda 19 yaşındaki Ali Emrah Arı, 19 yaş üstü kategorisinde Marmara Bölge 1'incisi olarak ilçeye altın madalya ile döndü. Ali Emrah Arı böylelikle önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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