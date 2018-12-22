Mustafa Denizli: "Sezon başında koyduğumuz hedeflerden geri düşmedik"

"Diagne umarım böyle devam eder"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından lacivert beyazlı takımın teknik direktörü Mustafa Denizli, basın toplantısı düzenledi.

Saha avantajını iyi kullandıklarını söyleyen Mustafa Denizli, şöyle konuştu: "Güzel bir maçı geride bıraktık. Tüm ilk yarı boyunca en fazla gol izlenen maçlar Kasımpaşa'nın mücadeleleri oldu. Bugün de öyle oldu, pozisyonlarımız çoktu. Neticede 4-1'lik skorla ilk yarıyı bitirdik. En azından sezon başında koyduğumuz hedeflerden geri düşmedik. Ligin ilk yarısında penaltı da kazandık ancak bunları değerlendiremeyince zirveden uzak kaldık. Yarışın içinde olduğumuzu bugün net şekilde gösterdik. Çalışma ve değerlendirme dönemi olarak kullanacağımız 25 günlük süreç var. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanırsak daha iyi bir ikinci yarının bizi beklediğini söyleyebiliriz."

"DIAGNE UMARIM BÖYLE DEVAM EDER"

Diagne'nin gollerine devam etmesine değinen Denizli, "Önemli bir isim. Hava ve yer toplarında etkili. Pozisyon bilgisi gelişmiş. Oyun yapımız da gol atmasına uygun. Umarım böyle devam eder" dedi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin iptal ettiği golde maske ile sevinç yaşayan ve bundan dolayı bu sezonki ikinci sarı kartını gören Mbaye Diagne ile hakkında bir önlem alınıp alınmayacağı ile ilgili soruya deneyimli teknik adam, "Her hareketin bedeli vardır. Takım adına görülen her sarı kart benim için muteberdir. Bu ekstra olaylar, anlık sevinçler bazen ilerleyen dönemlerde zarar verebilir. O da çok seviniyor. Ödül varsa bazı şeylerde ceza da vardır" yanıtını verdi.

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