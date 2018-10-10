Mustafa Cengiz: "UEFA ile birlikte durumu değerlendirip bu süreci başarıyla atlatacağız"

"Biz Gomis'i zorla göndermedik, köle mi ki hadi git diyelim"

"Feghouli'ye de teklif geldi, güzel bir teklif geldi ama gitmedi. demek ki biz göndermiyoruz"

"Fikret Orman'ı anlayışla karşılamak gerekir"

"UEFA'ya kulüpler değil, rakip taraftarlar dilekçe gönderiyor"

Serhan TÜRK / İSTANBUL,()

Galatasaray Kulübü Ekim ayı olağan divan toplantısının ardından açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulüp ile ilgili aldığı 'yeniden yargılanma' kararı hakkında konuştu. Cengiz, "UEFA'da iki kurul var, Disiplin Kurulu ve hakimler kurulu. Oradaki hukukçu bizim yeniden yargılanmamızı istiyor. İyi tarafı yeniden yargılanmak. Elinde daha kötüsünü yapacak yetki vardı. Biz UEFA ile birlikte durumu değerlendirip bu süreci başarıyla atlatacağız. Biz uçağın kalktığı gibi kalkıştayız. İnşallah bir kuş sürüsüne çarpmayız" dedi.

Gomis hakkında gelen soruyla ilgili olarak da konuşan başkan Cengiz, 33 yaşındaki golcüyü kendilerinin göndermediklerini belirtti. Cengiz, "Gomis'i biz göndermedik. Feghouli'ye aynı Arap ülkelerinden iyi bir teklif geldi, iyi bir teklif, gitmedi. Köle mi ki biz oyuncuyu gönderelim? Zaten gönderebilecek olsak gönlümüzde bir isim var, biliyorsunuz. 'Selam vermedi' demiş, ben zannettim ki beni tanımadı. Çünkü ben öyle çok futbolcularla görüşmem. Gomis'e 150 milyon TL'ye aşkın gelir verdim ama asla gözümüz yok hepsi kazansın. Yolu bahtı açık olsun" ifadelerine yer verdi. Mustafa Cengiz ayrıca "Biz hiç bir zaman şunu alalım, şu bölgeye alalım demeyiz. Bizim Fatih Terim gibi bir değerimiz var, bu işin uzmanı , o varken biz transferlerin nerelere alınacağına karışmayız" ifadelerini de kullandı.

"FİKRET ORMAN'I ANLAYIŞLA KARŞILAMAK GEREKİR"

Geçtiğimiz günlerden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarının anımsatılması üzerine ise Cengiz, "Birinin canı yanıyorsa ve bağırıyorsa anlayışla karşılamak gerekir. Bir rakibimizin haksız yere canı yanmışsa üzülürüz. Saygıyla karşılaşırız. Ama biz VAR ile puan kaybettik. Bize göre kırmızı karttı ama hakeme göre değildi. VAR yeni oturan bir sistem. Ben hakemlerden tek bir şey rica ediyorum, adalet dağıtmasınlar. Birine sarı verdim, aman buna da vereyim demesinler. Hakem gördüğünü çalar. Yanlış görebilir o önemli değil. Ayrıca hakem, taraftar da olabilir. Bu da iyi bir şey futboldan yana demektir. Ama sahaya çıktığında adaletli olsun. Adalet dağıtmasınlar. Bir de 9.15 çizgisine dikkat etsinler ayrıca TFF'den ricam, sahalar berbat. Lütfen bu konuya bir çözüm bulunsun. Futbolcular sakatlanma noktasına geliyor. Bizim camia devamlı bize bağırıyorlar, sesinizi çıkarmıyorsunuz diye. Her canı yanan her hafta konuşursa olmaz. Sevinçle konuşursam, rakibi kırabilirim. Üzüntüyle konuşursam rakibi kırarım. Eğer art niyetliyse ilgili federasyon gerekeni yapar diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"UEFA'YA KULÜPLER DEĞİL, RAKİP TARAFTARLAR DİLEKÇE GÖNDERİYOR"

UEFA'ya rakip taraftarların dilekçe gönderdiğini belirten sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, "UEFA ile ilgili bir sürü dilekçe gitti. Bu kulüpten değil, taraftarlardan. Onlar da diyor ki, şike sürecinde siz de bizi şikayet ettiniz. Bunlar hep konuşuluyor ama tabii Avrupalıyı etkiliyor. Ama sizin savunmanız sağlamsa, kendinize güveniyorsanız bir şey olmaz" diyerek, açıklamalarını sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mustafa Cengiz'in açıklamaları

