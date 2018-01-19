Galeriler Videolar
İstanbul
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
116155
ALTIN
162.350
DOLAR
3.7788
STERLİN
5.2580
EURO
4.6401
Ali Koç'tan 'Başkanlık' açıklaması !
Ali Koç'tan 'Başkanlık' açıklaması !
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak bombası !
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak bombası...
Ozan Tufan , İspanya'ya transfer oluyor
Ozan Tufan , İspanya'ya transfer...
Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşması tarihe geçicek !
Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşması tarihe geçicek...
'Dünyada ve Türkiye'de Futbol' Projesi İle Ersun Yanal Urfa'ya Geliyor!
'Dünyada ve Türkiye'de Futbol' Projesi...

Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak bombası !

Mustafa Cengiz, seçime kısa bir süre kala sürpriz bir açıklama yaptı.. Galatasaray Başkan adaylarından Mustafa Cengiz'den son dakika Abdurrahim Albayrak bombası ...

19 Ocak 2018 Cuma 10:36
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak bombası !

Dursun Özbek ile başkanlık için çekişecek olan Cengiz, sarı-kırmızılı camianın önemli iki ismini yönetim kurulu listesine yazacağını söyledi..Mustafa Cengiz, seçime kısa bir süre kala sürpriz bir açıklama yaptı.. Galatasaray Başkan adaylarından Mustafa Cengiz'den son dakika  Abdurrahim Albayrak bombası ... 

Mustafa Cengiz yaptığı açıklamalarda ;""Sporif AŞ'ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz". diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç'tan 'Başkanlık' açıklaması !
Ali Koç'tan 'Başkanlık' açıklaması !
Ozan Tufan , İspanya'ya transfer oluyor
Ozan Tufan , İspanya'ya transfer oluyor
Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşması tarihe geçicek !
Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşması tarihe geçicek !
'Dünyada ve Türkiye'de Futbol' Projesi İle Ersun Yanal Urfa'ya Geliyor!
'Dünyada ve Türkiye'de Futbol' Projesi İle Ersun Yanal Urfa'ya Geliyor!
Beşiktaş'ta Domagoj Vida şoku yaşanıyor !
Beşiktaş'ta Domagoj Vida şoku yaşanıyor !
Trabzonspor , sol bekine kavuştu !
Trabzonspor , sol bekine kavuştu !
Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor ?
Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor ?
Fenerbahçe'de sakatlık şoku ! 3 ay yok ...
Fenerbahçe'de sakatlık şoku ! 3 ay yok ...
Trabzonspor'da kupa hasreti !
Trabzonspor'da kupa hasreti !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim