Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak bombası...

Dursun Özbek ile başkanlık için çekişecek olan Cengiz, sarı-kırmızılı camianın önemli iki ismini yönetim kurulu listesine yazacağını söyledi..Mustafa Cengiz, seçime kısa bir süre kala sürpriz bir açıklama yaptı.. Galatasaray Başkan adaylarından Mustafa Cengiz'den son dakika Abdurrahim Albayrak bombası ...

Mustafa Cengiz yaptığı açıklamalarda ;""Sporif AŞ'ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz". diye konuştu.