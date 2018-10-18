Mustafa Cengiz: "Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım"

Serhan TÜRK / İSTANBUL () -

Mustafa Cengiz, "UEFA'dan ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz" dedi.

Galatasaray'ın Riva arazisinde 'Düşler Vadisi Riva' projesinin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Cengiz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yapılan başvuru ile ilgili, "Bu konuda herkes bir şeyler söylüyor, ahkam kesiyor. Yaklaşık 3,5 ay önce UEFA ile anlaşmayı yaptık. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Cengiz, forvet hattına yapılmaması üzerine sorumluluğn kendilerine ait olduğunu söylerken, "Hukukta kusursuz sorumluluk ifadesi var. Kusursusuz ama sorumluluk bizde" ifadelerini kullandı.

Devletin spor kulüplerine büyük destek verdiğini vurgulayan Cengiz, "Herkes stadı bedava aldığımız söylüyor ama karşılığında Mecidiyeköy'deki arsayı verdik. Devlet diğer büyük kulüplere de destek veriyor. Bu konuda algı oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

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