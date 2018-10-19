Mustafa Çelik'ten Kayserispor'a ziyaret

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Kulübü tarafından daha önce başlanan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 milyon TL'lik yatırımla tamamlanacak olan tesislerde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Tesisleri'nde başkan vekili Naci Bedir tarafından karşılandı. Başakşehir maçı için antrenmanda bulunan teknik heyet ve futbolcuları ziyaret eden Mustafa Çelik, futbolcularla selamlaştı ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile bir süre görüştü. Ertuğrul Sağlam, başkan Çelik'e ziyaret için teşekkür ederek, "Sizin burada olmanız bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Çelik ile birlikte futbolculara hitap eden Ertuğrul Sağlam, "Başkanımız bugüne kadar bize çok destek oldu. İnşallah bundan sonra da bizlerle beraber olduğunu görmek bize güç veriyor. İnşallah bu ziyaretle de Başakşehir maçı öncesi hepimize büyük görev düşüyor. Başakşehir maçından güzel bir sonuçla dönelim ve mutlu olalım istiyoruz" diye konuştu.

Ziyaretinde futbolculara ve kamuoyuna önemli mesajlar veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayserispor'un birçok kulüpten çok daha iyi durumda olduğunu söyledi. Kayserispor'un Kayseri'nin en önemli markası olduğunu da vurgulayan Çelik, "Bizler bir taraftan şehrin alt ve üst yapısıyla uğraşırken; sosyal, kültürel ve spor hayatıyla ilgili çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Şehrimizin en önemli markası olan Kayserisporumuza da gereken önemi ve desteği her zaman verdik. Bundan sonra da vererek sizlerle beraber olacağız. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbol sektörünün durumunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Kayserispor Türkiye'deki birçok kulüpten daha iyi ve rahat durumda. Ama bütün bunlara rağmen Kayseri olarak, şehir olarak takımın yanındayız ve desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ziyaretinde Kayserispor'un yeni tesisleri hakkında da bilgi verdi. 6 milyon TL'lik bir yatırımla Kayserispor'a modern bir tesis kazandıracaklarını vurgulayan Çelik, Kayserispor'a verdikleri desteğin en önemlisinin bu tesis olduğunu belirtti ve açılış için sona yaklaştıklarını söyleyerek "İnşallah önümüzdeki ay yeni tesislere taşınırız. İstanbul takımlarında bile olmayan bu güzel tesisi yaklaşık 6 milyon TL harcayarak tamamlıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, futbolculardan beklentilerini de dile getirdi ve başta bu hafta karşılaşacağımız Başakşehir maçı olmak üzere tüm maçlardan başarı ile ayrılmak için mücadele istedi. Şehrin tüm dinamikleriyle Kayserispor'un yanında olduklarını vurgulayan Çelik, "Sizlerden de inşallah başta yarınki maç olmak üzere tüm maçlardan başarılı sonuçlarla dönmenizi istiyoruz. Şehir yanınızda. Belediye yanınızda. Şehrin tüm yönetim dinamikleri yanınızda. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum" dedi.

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