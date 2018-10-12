Muslera'lı Uruguay, Güney Kore'ye mağlup oldu

İSTANBUL,()

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın da forma giydiği Uruguay, özel maçta Güney Kore'nin konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Seul Dünya Kupası Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı file bekçisi mücadelenin tamamında görev alırken, 65'inci dakika hakem Alireza Faghani tarafında sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmada Uruguay'ın tek golünü 72'nci dakikada Vecino atarken, Güney Kore'nin gollerini ise 66'ncı ve 79'uncu dakikalarda Jung Woo-Young kaydetti.