Muslera indirimi kabul etti, sözleşmeyi imzaladı!

2011 yılının Ağustos ayında Seria A ekibi Lazio'dan Galatasaray'a gelen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, geçen yaklaşık 10 yılın ardından Galatasaray'ın yaşayan efsanesi haline dönüştü. Sarı-kırmızılı taraftarların gözdesi haline gelen Muslera sayesinde Galatasaray, yaklaşık 10 yıldır kaleci arayışına çıkmıyor. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi sebebiyle sık sık transfer ve sözleşme haberleriyle gündeme gelen deneyimli file bekçisinin sözlşeme yenileyip yenilemeyeceği merak ediliyordu. Muslera ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları rahatlatan haber nihayet geldi.

Mustafa Cengiz: "Kaptan gibi kaptan"

Yaklaşık 10 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan 34 yaşındaki takım kaptanı Muslera, sarı kırmızılı takımla olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Muslera'nın sözleşmesini uzattığı Türk Telekom Stadı'ndaki imza törenine başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay da katıldı.

Muslera'nın taraflı-tarafsız herkes tarafından takdir edilen bir futbolcu olduğunu kaydeden başkan Cengiz, Muslera'nın kulüp için taşıdığı anlamın "kelimelerle ifade edilemeyeceğini" söyledi. Muslera'dan "kaptan gibi kaptan" ifadeleriyle bahseden Cengiz, sakatlığı döneminde boşluğunu dolduramadıkları Muslera'nın Türkiye'de tek takımda 300 maç barajını geçen ilk yabancı futbolcu olduğunu kaydetti.

"En rahat hissettiğim yerdeyim"

Eskiden 3 milyon 750 bin euro olan yıllık maaşında yapılacak indirimi kabul eden Muslera'nın maaşı 2,5 milyon euroya düşürüldü. Sarı-kırmızılı takımda almanın kendisi için doğru olduğuna değinen Muslera, 10 yıl boyunca birçok futbolcu, teknik adam ve başkanla çalıştığını belirtti. Memleketi Uruguay'dan uzun yıllar boyunca uzak kaldığını kaydeden Muslera, Türkiye'nin kendisinin ikinci memleketine dönüştüğünü sözlerine ekledi. Galatasaray ile birlikte kariyerinin de geliştiğini ve burada önemli bir deneyim kazandığını kaydeden başarılı file bekçisi, e rahat hissettiği yerde kalabildiği için mutlu olduğunu belirtti.