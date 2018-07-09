Muslera İki Acı Haberle Sarsılmış!

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, Uruguay’ı 2-0 yenerek yarı finale yükselen takım oldu. Uruguay Milli Takımı’nın kalecini koruyan Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Fernando Muslera’nın, Fransa’nın ikinci golünde yaptığı hata çok konuşuldu. Yediği hatalı gol nedeniyle yıkılan Fernando Muslera’nın, Fransa maçından önce iki acı haber aldığı ortaya çıktı.Fransa maçının haftasında tam bir aile trajedisi yaşayan Fernando Muslera, önce amcasını trafik kazasında kaybetti. El Pais gazetesi, Fernando Muslera’nın amcasının geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiğini yazdı. Henüz bu acının şokunu atlatamayan Fernando Muslera, Fransa maçından bir gün önce de büyükannesinin hayata gözlerini yumduğunu öğrendi. Üst üste aldığı iki ölüm haberi ile sarsılan FernandoMuslera, Fransa maçına bu moral bozukluğu ile çıktı.Maçın ardından yaptığı açıklamada aile trajedisinden bahsetmeyen Fernando Muslera, “Tüm Uruguay halkına minnettarım… Herkesten özür diliyorum çünkü yediğim hatalı gole kadar turu geçme umudumuz hala vardı. Benim oynadığım pozisyonda yaptığınız hatanın bedeli ağır oluyor” dedi.

Fernando Muslera’ya destek veren Fransa Milli Takımı’nın kalecisi Hugo Lloris ise şunları söyledi:

“O dünyanın en iyi kalecilerinden biri… Dünya Kupası’nda da çok iyi bir performans sergiledi. Kaleci olmanın sıkıntılarından biri de bu… Yaptığınız hatayı telafi edecek biri bulunmuyor. Dünya Kupası’nda kullanılan top çok hızlı yön değiştirebiliyor. Bu nedenle topu tutma ya da yumruklama kararını çabuk vermek zorundasınız.”

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 13:20