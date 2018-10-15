Muratpaşa'nın başpehlivanı Ali Gürbüz

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

ağlı Pehlivan Güreşleri, Konuksever Mahallesi'ndeki er meydanında yapıldı. Güreşe 49'u başpehlivan olmak üzere 600'den fazla güreşçi katıldı. Başpehlivanlar Orhan Okulu, İsmail Balaban, Turan Balaban, Salih Dorum, Kürşat Korkmaz'ın da yer aldığı güreşlere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Er meydanında pehlivanlar 3 ton zeytinyağı kullandı.

Çekişmeli geçen müsabakalarda İsmail Balaban, Hasan Cengiz'e yenilerek elendi. Çeyrek finalde Orhan Okulu ile Ali Gürbüz karşılaştı. Güreşte Ali Gürbüz'ün sert el ense ve tırpanları nedeniyle Orhan Okulu güreşten çekildi. Kürşat Korkmaz da Hasan Cengiz'i mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Ali Gürbüz, Kürşat Korkmaz'ı yenerek başpehlivan oldu.

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