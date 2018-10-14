Muratpaşa'da 600 pehlivan kol bağladı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, aralarında Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz'ün de yer aldığı 49'u başpehlivan olmak üzere 600 pehlivan kol bağladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı. Konuksever Mahallesi'ndeki er meydanında 49'u başpehlivan olmak üzere 600'den fazla güreşçi kol bağladı. Başpehlivanlar Orhan Okulu, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Turan Balaban, Salih Dorum, Kürşat Korkmaz'ın da yer aldığı güreşlere, güreş severler yoğun ilgi gösterdi. Güreşleri Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali için kente gelen 14 ülke temsilcisi de izledi. Er meydanında pehlivanlar 3 ton zeytinyağı kullandı.

Güreşlerde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, beraberindeki CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve başkan yardımcıları, meclis üyeleriyle bayrak seremonisinde vatandaşları selamladı. Başkan Uysal ile Kaya, minik bir pehlivanla sembolik güreşti.

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