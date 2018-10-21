Muratpaşa Avrupa'ya veda etti

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 2'nci tur rövanş maçında İsveç'in Höörs takımına 31-26 mağlup oldu. İlk maçta da rakibine yenilen Paşa'nın Melekleri Avrupa kupalarına veda etti.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 'Paşa'nın Melekleri' olarak adlandırılan Muratpaşa Belediyespor, EHF Kupası ikinci tur rövanş maçında İsveç'in Höörs takımıyla karşılaştı. İlk maçta rakibine deplasmanda 31-25 yenilen Paşa'nın Melekleri, rövanş karşılaşmasını Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynadı. İlk yarısı 15-15 sona eren maçta turu geçmek için rakibini 7 sayı farkla yenmesi gereken Muratpaşa Belediyespor, istediği sonuca ulaşamadı. Paşa'nın Melekleri maçı 31-26 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

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