Muratbey Uşak umutlarını tüketti

İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda son anlarda 78-74 mağlup olan Muratbey Uşak, ligde kalma ihtimalini mucizelere bıraktı.

Normal sezonun son 4 haftasına kurtuluş hattının 3 galibiyet gerisinde giren kırmızı-siyahlı ekibe kalan tüm maçlarını kazanmak bile yetmeyecek ve rakiplerinin de takılmasını bekleyecek. Sezon boyunca 26 maçta yalnız 5 galibiyet alabilen Uşak temsilcisinin haftaya evinde lig lideri Fenerbahçe Doğuş'a da yenildiği takdirde matematiksel olarak da kurtuluş umudunu kaybetme ihtimali yüksek.

