Muratbey Uşak mucize peşinde

UŞAK, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 8 maçını üst üste kaybederek küme düşmenin eşiğine kadar gelen Muratbey Uşak, yarın evinde Galatasaray Odeabank karşısında umut arayacak. Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayaccak. Son 6 haftaya kurtuluş hattının 3 galibiyet gerisinde en alt basamakta giren kırmızı-siyahlı ekip, 5 yıldır yer aldığı ligde bu sezon 24 maçta 4 galibiyet alabildi. Play-Off hedefinin uzağında kalan Galatasaray'ın ise 10 galibiyeti bulunuyor.