Münevver Hancı'dan bronz madalya

BUENOS AİRES () - Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Fenerbahçeli milli atlet Münevver Hancı, kadınlar cirit atmada bronz madalya kazandı.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda atletizm müsabakaları 6'ncı gün yarışmalarıyla tamamlandı. Türkiye, milli atlet Özlem Becerek’in disk atmadaki üçüncülüğü ve Mehmet Çelik'in 800 metredeki bronz madalyasının ardından cirit atmada mücadele eden bir diğer atlet Münevver Hancı ile bir madalya daha kazandı.

13 Ekim’de yapılan cirit atma ilk finalinde 57.41’lik derecesiyle 3'üncülük elde eden Münevver, bugün yapılan ikinci finalde ise 57.06’lık derecesiyle 3'üncü sırada yer aldı. İki aşamanın toplamına göre madalyaların dağıtıldığı atletizm müsabakalarında kadınlar cirit atma genel sıralamasında 114.47 metrelik dereceye ulaşan Münevver Hancı üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Yunan Elina Tzengko 125.08 metre ile kürsünün ilk, Ekvatorlu Juleisy Angulo 115.03 metre ile ikinci basamağına çıktı.

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