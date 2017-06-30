Muharrem Usta : Strese Gerek Yok, Her Şey Yolunda

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Muharrem Usta, taraftarların transfer beklentilerine karşılık açıklama yaptı, “Her şey yolunda gidiyor” dedi.



Başkan Usta, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şey yolunda gidiyor. Çıta yükseltecek transferler biraz zor olur. Strese gerek yok, ince ayar yola devam. Dedik ya, iyi olacak. Sabır” ifadelerini kullandı.