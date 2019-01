Muğlaspor-Yeni Çorumspor: 2-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () -

STAT: ATATÜRK

HAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Turhan Akbaş (xx), Necdet Çelik (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Polat (xxx), Mustafa (xxx), Salim (xxx), Ramazan (xx) (Dk.66 Semih xxx), Osman (xxx), Zeki (xxx), Sinan (xxx), Rıdvan (xxx) (Dk.82 Hakan xx), Murat Can (xxx) (Dk.92+2 Yağız), Akın (xxx)

YENİ ÇORUMSPOR: Onurcan (xx) - Ertuğrul (x), Mümin Talip (x), Kemal (x), Mert (x), Batuhan (x) (Dk.17 Muhammed x), Oğuzhan (x) (Dk.67 Kıvanç x), Kaan (x), Kerem (x) (Dk.73 Mücahit x), Volkan (x), Yakup (xx)

GOLLER: Dk.9 Murat Can, Dk. 90+2 Selim (Muğlaspor)

KIRMIZI KART: Mert (Maçtan sonra) (Yeni Çorumspor)

SARI KARTLAR: Sinan, Osman, Zeki, Mustafa, Murat Can (Muğlaspor) - Oğuzhan, Mümin Talip, Mert, Kerem, Kaan (Yeni Çorumspor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Muğlaspor, ikinci yarının ilk maçında konuk ettiği Yeni Çorumspor'u 2-0 yenerek iddiasını sürdürdü. Puanını 24'e çıkaran yeşil-beyazlı ekibin gollerini 9. dakikada Murat Can, 90+2. dakikada Selim kaydetti. 28 puanda kalan konuk ekipte Mert, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Muğlaspor Teknik Direktörü Erdinç Pala, maç öncesi Yeni Çorumspor kaptanı olan oğlu Kerem Pala'ya başarı diledi.

9. dakikada Muğlaspor atağında Ramazan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde Murat çaprazdan düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

21. dakikada Yeni Çorumspor'dan Yakup'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı. İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

77. dakikada ev sahibi ekipten Salim'in ara pasında topla buluşan Murat Can'ın ceza yayı üzerinde aşırtma vuruşunda kaleci Onurcan gole izin vermedi.

85. dakikada Muğlaspor ikinci gole yaklaştı. Murat Can'ın sağdan ortasında Salim kafa vurdu ancak kaleci Onurcan topu mükemmel çıkardı.

90+2'inci dakikada ceza yayı üzerinden müthiş bir vuruşla Selim meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.