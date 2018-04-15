Muğlaspor-Pazarspor: 2-1

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Mehmet Vargün (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Polat (xx), Alican (xx), Ramazan (x) (Dk. 60 Emre xxx), Ender (xxx) (Dk. 70 Melih xxx), Yağız Rüştü (xx), Yasin (x) (Dk. 48 Osman xx), Sergen (xxx), Ömerül Faruk (xx), Fırat (xxx), Ali Sinan (xx)

PAZARSPOR: Salih (x) - Emrecan (x), Oğuzhan (x) (Dk. 46 Sinan Uzun xxx), Maksut (xx) (Dk. 81 Ufuk x), Cihad (xx), Turgay (xx), Mert Özmen (xx), Sinan Yazıcı (x) (Dk. 64 Mehmet Aytemiz x), Egemen (xx), Mert Özkaptan (xx), Taha Batuhan (x)

GOLLER: Dk. 39 Ender, Dk. 88 (P) Emre (Muğlaspor) - Dk. 57 Sinan Uzun (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Fırat, Ali Sinan (Muğlaspor) - Egemen, Emrecan, Turgay (Pazarspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor, Velimeşespor galibiyetinin ardından evinde Pazarspor'u da yenerek son 3 hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi: 2-1. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Ender ve 88. dakikada penaltıdan Emre attı. Pazarspor'un tek golü 57. dakikada Sinan Uzun'dan geldi. Bu galibiyetle 38 puana ulaşan yeşil-beyazlı ekip, son 3 haftaya rahat girdi.

4'üncü dakikada Muğlaspor gole çok yaklaştı. Ender'in ara pasıyla topla buluşan Ramazan, çalımlarlya ceza sahası içine girdi. Kaleci Salih'le karşı karşıya kalan Ramazan, müsait pozisyonda topu yandan auta gönderdi.

14'üncü dakikada Pazarsporlu Turgay'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Sergen çizgiden çıkardı.

39'uncu dakikada ev sahibi öne geçti. Polat'ın kullandığı taç atışında Pazarspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Ender, takımını öne geçirdi: 1-0.

51'inci dakikada konuk ekipten Turgay'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Emrecan'ın kafa şutu yan ağlarda kaldı.

57'nci dakikada Pazarspor golu buldu. Muğlaspor saunmasının uzaklaştıramadığı top ceza alanı içinde Sinan Uzun'un önünde kaldı. Sinan'in düzgün şutu ağlarla buluştu: 1-1.

86'ncı dakikada Muğlaspor penaltı kazandı. Gole giden Melih, ceza sahasında Taha Batuhan tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 88'inci dakikada penaltı atışında topun başına gelen Emre'nin vuruşu ağlara gitti: 2-1.

