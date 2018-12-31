Muğlaspor'dan huzurevine yeni yıl ziyareti

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

TFF 3'üncü Lig'de yer alan Muğlaspor, yılbaşı öncesi tam kadro Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlıların yeni yılını kutladı.

Ligde devre arası hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde gerçekleştiren yeşil-beyazlılar güzel bir sosyal projeye imza attı. Başkan Erol Kapiz, Kulüp Müdürü Adem Korkmaz, Teknik Direktör Erdinç Pala, antrenörler Özcan Öz, Nevzat Kafadaroğlu ve Fevzi Tuncay ile futbolcular, Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'ni ziyaret etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü İlkay Türkoğlu tarafından karşılanan Muğlaspor kafilesi, huzurevi sakinlerine çiçek dağıtarak yeni yıllarını kutladı. Muğlasporlular, günün anısına bir huzurevi sakinine Muğlaspor forması hediye etti.

Başkan Erol Kapiz, huzurevinde kalanların yeni yılını kutlarken, bu tür ziyaretleri bundan sonra sürekli gerçekleştireceklerini söyledi. Herkesin bir gün yaşlı olacağını ve bütün yaşlıların baş tacı olduğunu dile getiren Kapiz, ziyarete izin veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü İlkay Türkoğlu'na teşekkür etti. Muğlaspor'a anlamlı ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Müdür Türkoğlu da bu tür ziyaretlerin huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonunun artmasında önemli rol oynadığını söyledi. Huzurevi sakinleri ile birlikte Muğlaspor'u ziyaret ederek takıma destek vereceklerini ifade eden Türkoğlu, yeşil-beyazlı kulübe ligin ikinci yarısında başarı diledi. Ziyarette Muğlaspor marşı tek bir ağızdan söylenirken neşeli anlar yaşandı.

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