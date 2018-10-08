Muğlaspor'da kötü gidiş sürüyor

MUĞLA, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta 1461 Trabzon'u 1-0 yenerek liderlik koltuğunu ele geçiren Muğlaspor, dün 8 kişi tamamlayabildiği maçta düşme hattındaki Fatsa Belediyespor'a 90+3'üncü dakikada yediği golle aynı skorla yenilince 7'nci sıraya geriledi.

Bu haftaya kadar son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, tek mağlubiyetle 6 basamak birden düştü.

Grupta bu hafta cumartesi günü Gölcükspor'u ağırlayacak Muğlaspor'da Fatsa deplasmanında 3 futbolcunun birden kırmızı kart görmesi de moralleri iyice bozdu. Karşılaşmada 70'inci dakikada Fırat direkt kırmızı karla oyundun atılırken, 90+3'teki golden önce 90+1'inci dakikada Çağlayan, 90+5'te ise Ramazan, ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

