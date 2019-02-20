Muğlaspor'da boykot

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 22 hafta sonunda topladığı 26 puanla 12'nci sırada bulunan Muğlaspor'da futbolcular alacaklarının ödenmemesi sebebiyle antrenmanı boykot etti.

Bu hafta evinde düşme hattındaki Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak Muğlaspor'da paraları ödenmeyen oyuncular dün yapılması gereken idmana çıkmadı. Yeşil-beyazlı takım antrenman için hazırlık yapan teknik direktör Erdinç Pala ve ekibine çalışmaya katılmama kararlarını iletti. Kulüp başkanı Erol Kapiz, "Ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisindeyiz. Para sorununu biran önce çözmemiz gerekiyor" dedi.