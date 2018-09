Muğlaspor-Cizrespor: 0-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Gökhan Alkayalar (xx), Can Öztekin (xx), Alperen Aksu (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Polat (xx), Mustafa (xxx), Ramazan (x), Zeki (x) (Dk. 70 Salim xx), Osman (xx), Sinan (xx) (Dk. 75 Berkay x), Rıdvan (x) (Dk. 56 İsmail xx), Murat Can (xx), Fırat (xx), Hakan Can (x)

CİZRESPOR: Engin (xxx) - Emre (xx), Safa (xxx), Tekin (xx) (Dk. 63 Yunus Emre xx), Caner (xxx) (Dk. 90 Mert), Burak (xxx), Mükail (xx) (Dk. 80 Emrah Günaydın x), Ömer (xx), Emrah Çalışlar (x), Mustafa (xx), Mehmet (x)

SARI KARTLAR: Zeki, Mustafa (Muğlaspor), Burak (Cizrespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor, üst üste 2 galibiyetin ardından Cizrespor ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorla yeşil-beyazlı ekip 7 puana ulaştı.

Maçtan öne çıkan anlar şöyle;

25'inci dakikada Muğlaspor gole çok yaklaştı. Osman'ın sağdan ortasında Murat'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Engin ayaklarıyla gole izin vermedi.

41'inci dakikada Cizrespor fırsatı değerlendiremedi. Muğlaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Rıdvan'ın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

60'ıncı dakikada Muğlasporlu Murat'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Engin güçlükle kontrol etti.

62'nci dakikada Muğlasporlu Sinan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu üst direkte patladı. Savunma oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.

82'nci dakikada Muğlasporlu Murat'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruş üstten az az fark ile auta çıktı.

Maç başladığı gibi golsüz sonuçlandı.

