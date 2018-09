Muğlaspor - 1461 Trabzon: 1-0

Cavit AKGÜN / MUĞLA ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Mert Baykal (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Osman (xx), Mustafa (xxx), Ömerül Faruk (xx), Polat (xxx), Salim (x) (Dk. 46 Zeki xxx), Yağız Rüştü (xx), Sinan (xxx) (Dk. 83 Fırat), İsmail (x) (Dk. 33 Rıdvan xxx), Ramazan (xxx), Murat Can (xx)

1461 TRABZON: Bahadır Han (x) - İsmail (xx), Burak (x), Yağızcan (x), Alpay (x) (Dk. 78 Ferhat xx), Hüseyin Onur (x) (Dk. 71 Furkan x), Sami Can (xx), Buğrahan (xx), Safa (x) (Dk. 57 Ahmet x), Bekir Can (xx), Serkan (x)

GOL: Dk. 65 Sinan (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Sinan, Murat Can (Muğlaspor) - İsmail, Ahmet, Bekir Can, Buğrahan (1461 Trabzon)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor, 5'inci maçında 3'üncü galibiyetini evinde 1461 Trabzon'dan alarak liderliğe yükseldi: 1-0. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 65'inci dakikada Sinan attı. Bu skorla 10 puana ulaşan yeşil beyazlılar, liderlik koltuğuna kurulup büyük sevinç yaşadı.

19'uncu dakikada gelişen 1461 Trabzon atağında Safa'nın pasıyla topla buluşan Bekir'in vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

27'nci dakikada Muğlasporlu Salim'in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Bahadır köşeye giden topu kornere çeldi.

İlk yarı golsüz bitti.

61'inci dakikada Muğlaspor atağında Murat'ın uzaktan sert şutunda kaleci Bahadır topu güçlükle kontrol etti.

65'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Muğlasporlu Sinan'ın sağdan direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

67'nci dakikada 1461 Trabzon atağında Ahmet'in ceza sahası içinde aşırtma vuruşu az farkla auta çıktı.

Maç 1-0 sonuçlandı.