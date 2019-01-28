Muğlalı Emirhan Bayhan milli takımda 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Tekvando Takımı sporcusu Emirhan Bayhan, Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Milli Takım'a katılmaya hak kazandı. Konya'da 15-20 Ocak tarihleri arasında yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 73 kilogramda yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesporlu Emirhan Bayhan, şampiyonayı 9. olarak tamamladı. Bayhan, şubat ayında düzenlenecek Turkish Open'a Milli Takım adına katılacak. Muğla Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Naz Göktaş, hedeflerinin tekvando sporunda büyük başarılara imza atmak olduğunu söyledi.

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