Muğdat Çelik, Galatasaray'da

Anlaşma 1+2 yıllık

Yıllık ücret 2 milyon TL, İmza parası 500 bin TL

İSTANBUL,()

Galatasaray, son olarak Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giyen Muğdat Çelik'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Muğdat Çelik ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncuya ilk yıl için 2 milyon TL ödeneceği kaydedildi. Ayrıca Galatasaray, Muğdat Çelik'e forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 8 bin TL, Türkiye Kupası müsabakaları için net 4 bin TL prim ve imza parası olarak ise 500 bin TL ödeyecek. Öte yandan Muğdat Çelik'in sözleşmesi, oyuncunun 2018-2019 sezonunda 20 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında ilk 11'de oyuna başlaması halinde bir sezon, 2019-2020 sezonunda aynı şartları yerine getirmesi halinde ise bir sezon daha uzayacak. Muğdat Çelik sözleşmesinin bir yıl uzaması halinde 2019-2020 sezonunda 2 milyon TL, bir yıl daha uzaması halinde ise 2020-2021 sezonunda 2 milyon 300 bin TL kazanacak.

Galatasaray'ın Muğdat Çelik'in sözleşmesine ilişkin detaylı açıklaması şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile 2018-2019 sezonu için transferi konusunda aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2018-2019 futbol sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 8.000 TL, Türkiye Kupası müsabakaları için ise net 4.000 TL prim ödenecektir. Şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya ayrıca imza parası olarak net 500.000 TL ödeyecektir. Buna ek olarak; 2018-2019 Sezonunda futbolcu 20 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında ilk 11'de oyuna başlar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 2.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 8.000 TL, Türkiye Kupası müsabakaları için ise net 4000 TL prim ödenecektir.

Bunun devamında; 2019-2020 Sezonunda futbolcu 20 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında ilk 11'de oyuna başlar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.300.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 10.000 TL, Türkiye Kupası müsabakaları için ise net 5.000 TL prim ödenecektir."