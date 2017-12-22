Moussa Sow Türkiye'ye geri dönüyor...

Başkan Ali Ay, Senegalli oyuncuları Ricardo Faty'nin menajerinin, kendileriyle bazı konularda görüşmelerde bulunmak üzere Bursa'ya geldiğini belirtti..Bursa'ya gelen menajerin Başkan Ali Ay Sow'u önermesi Bursaspor'da heyecan yarattı.Bursa'ya Faty için görüşmeye gelen menajerin Fenerbahçeli eski yıldız Sow'un da menajeri olduğu öğrenildi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay , menajerin görüşmede kendilerine "Ara transfer dönemi için Sow'u düşünür müsünüz?" sorusunu yönelttiğini aktardı..Başkan Ali Ay ise "Şartlar uygun olursa Sow'u düşünebiliriz. Menajerine de ilettik. Şu an için yüksek bedellerle oyuncu almayı düşünmüyoruz. Menajeri önerdi, biz de şartların oluşması halinde bu transferin olabileceğini söyledik." ifadelerini kullandı.