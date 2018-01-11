Moussa Sow Süper Lig'e geri dönüyor !

Bursa'ya Faty için görüşmeye gelen menajerin Fenerbahçeli eski yıldız Sow'un da menajeri olduğu öğrenildi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay , menajerin görüşmede kendilerine "Ara transfer dönemi için Sow'u düşünür müsünüz?" sorusunu yönelttiğini aktardı..Başkan Ali Ay ise "Şartlar uygun olursa Sow'u düşünebiliriz. Menajerine de ilettik. Şu an için yüksek bedellerle oyuncu almayı düşünmüyoruz. Menajeri önerdi, biz de şartların oluşması halinde bu transferin olabileceğini söyledik." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan Senegalli yıldızın transferinde mutlu sona ulaştı. Le Guen’in ısrarcı olduğu 31 yaşındaki forvet için Al Ahli ile el sıkışan Bursaspor Yönetimi, bu oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.