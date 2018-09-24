Motosiklet akrobatları ödüllerini aldı

İbrahim EMÜL / OSMANİYE,()

Osmaniye'de bu yıl ikincisi düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Arif Razgatlıoğlu anısına düzenlenen motosiklet festivalinde, dereceye giren motosiklet akrobasi ustaları ödüllerini aldı.

Osmaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve akrobasi ustalarını buluşturan Motosiklet Festivali tamamlandı. 2 gün süren festivalde Türkiye genelinden 16 sporcu, şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Masal Park alanında gerçekleşen yarışlarda, motosiklet akrobasi ustaları akrobatik hareketler sergileyerek, jüri üyelerinden en yüksek puanı almaya çalıştı. Festivali izlemeye yaklaşık 10 bin kişi gelirken, yarışma sonucunda müsabakalara İstanbul'dan katılan Onur Duva birinci, Anıl Kalyoncu ikinci ve Zafercan Güngör ise üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara Osmaniye Belediyesi tarafından kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Müsabakalarda şampiyon olan yarışmacıya ödülünü İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar verdi.

"HEDEFİME ULAŞTIM"

En yüksek puanı alarak yarışları lider tamamlayan Onur Duva, hedefinin şampiyonluk olduğunu ve bunu başardığı için mutlu olduğunu belirtti. Duva, "Beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Organizasyon çok iyiydi. Avrupa standartlarında bir yarışma oldu" dedi.

Festivale onur konuğu olarak katılan Arif Razgatlıoğlu'nun oğlu Tümay Razgatlıoğlu'na şilt hediye edillirken motosiklet kullanıcılarını kask kullanmaya teşvik etmek ve kask kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla da Osmaniye Belediyesi tarafından kask hediye edildi.

(FOTOĞRAFLI)

