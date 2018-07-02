Moskova sokaklara döküldü

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya'nın İspanya'yı penaltı atışları sonrası eleyerek çeyrek finale yükselmesi, Moskova'da büyük coşkuyla kutlandı.

Maçın bitiş düdüğüyle kendilerini sokaklara atan Ruslar, takımlarının başarısını ellerinde bayraklar ile başkent Moskova sokaklarında tezahüratlar ile kutladılar.

Rusya'nın sembolü olan 'ayı postunu' üzerine geçiren bir taraftar da Moskova'nın en popüler yerlerinden biri olan Eski Arbat Caddesi'nde dolaşarak görenleri şaşırttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rus taraftarların kutlama görüntüleri

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)



