Mobilya Kupası'nda ikinci gün geride kaldı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (BURSA) ()

MALİYE PİYANGO - FENERBAHÇE: 3-0

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Ali İhsan Göze, Ali Bağde

MALİYE PİYANGO: Osman Durmaz, Seganov, Nikolas, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Berke Sağır, Halil İbrahim Yücel (Murat Tokgöz)

FENERBAHÇE: Cupkovic, Emre Batur, Wouter, Klınkenberg, Ferhat Akdeniz, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş)

SETLER: 25-15, 27-25, 25-21

SÜRE: 74 dakika (20, 29, 25)

HALKBANK - İNEGÖL BELEDİYESPOR: 3-1

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Tuncay Sevim, Sadettin Deneri

HALKBANK: Burutay Subaşı, Samed Güneş, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Walle, Kemal Kıvanç Elgaz, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç ( Burak Hazırol, Berkan Bozan, Efe Er, Berkan Bozan)

SETLER: 25-16, 25-23, 19-25, 25-23

SÜRE: 98 dakika (22, 29, 21, 26)

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'un ev sahipliğinde İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu'nda düzenlenen Mobilya Kupası'nın ikinci gününün ilk maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Günün ikinci ve son maçında ise İnegöl Beeldiyespor, Halkbank'a 3-1 mağlup oldu.

FOTOĞRAFLI