MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

ANKARA ()
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Faty, Djedje, Cerci (Dk. 77 Sedat Ağçay), İlhan Parlak, Kenan Özer (Dk. 90 Mehmet Sak), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 83 Kehinde)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 73 Erkan Kaş), Donald (Dk. 38 Boutaib), Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Pereira (Dk. 67 Eren Tozlu), Adem Büyük
GOL: Dk. 10 (P) Cerci (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Djedje, İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Pinto (MKE Ankaragücü) - Mina, Murat Yıldırım, Boutaib, Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor)
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.