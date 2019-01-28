MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Ercan ATA / ANKARA ()

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Djedje, Kenan Özer, (Dk. 89 Nduka), Sedat Ağçay (Dk. 54 Kubilay Kanatsızkuş), Faty, (Dk. 74 Cerci), Moulin, İlhan Parlak

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 89 Wanderson), Merih Demiral, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 71 Welinton), Junior Fernandes, Djalma (Dk. 90+2 Ozan Tufan), Cisse

GOLLER: Dk. 7 (P) Campos, Dk. 55 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Erdem Özgenç, Kenan Özer, Djedje, Moulin, Yalçın Ayhan (Ankaragücü) - Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig 19'uncu hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nun açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

3'üncü dakikada topun Erdem'in eline çarptığını belirten maçın hakemi Halis Özkahya, VAR'a gitti ve penaltı noktasını gösterdi.

7'nci dakikada kullanılan penaltıyı Campos kaleci Altay'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

12'nci dakikada N'Sakala'nın ortasında Fernandes kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gecikince top Altay'da kaldı.

15'inci dakikada Erdem'in ortasına yükselen İlhan'ın kafasında kaleci Haydar son anda topu kornere çeldi.

53'üncü dakikada Sedat'ın hatalı pasında ceza sahasına giren Cisse'nin şutunu kaleci Altay son anda kurtardı.

55'inci dakikada Djedje'nin kaptırdığı topta Efecan ceza sahasında topu Cisse'ye aktardı. Cisse düzgün bir vuruşla topu kalecinin altından ağlara gönderdi: 0-2.

63'üncü dakikada Moulin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen İlhan'ın kafası arka direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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